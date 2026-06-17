Mesi i tajna dugovečnosti – kako je Argentinac i sa 39 godina ostao u vrhu svetskog fudbala

Dok su se u poslednjih 20 godina generacije fudbalera u reprezentaciji Argentine smenjivale, promenilo se i osam selektora. Ali, jedno ime sa brojem deset na leđima i dalje nosi dres nebesko plave boje. Lionel Mesi je sa 39 godina na aktuelnom Mundijalu ponovo pomerio granice mogućeg, postao prvi igrač sa šest učešća na prvenstvima sveta i het-trikom protiv Alžira pokazao da njegova najveća pobeda nisu ni brojke niti golovi, već dugovečnost.

Kada je Lionel Mesi 2006. godine kao 18-godišnjak debitovao na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj protiv SCG, malo ko je mogao da zamisli da će dve decenije kasnije i dalje biti jedan od najboljih fudbalera planete. I pored toga što već tri godine igra ligu u SAD, njegov uticaj na svetski fudbal je isti kao i onda kada je kao golobradi dečak u dresu Barselone bio noćna mora za protivničke odbrane. Neko će reći da igra "preko bare" zato što više nema ni kvalitet ni