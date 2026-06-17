SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma; novi napadi Izraela na jug Libana moguć kamen spoticanja

RTS pre 27 minuta
SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma; novi napadi Izraela na jug Libana moguć kamen spoticanja

U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između SAD i Irana. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

06:54 Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. "Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske tankerske kompanije nazvana 'Diona' i 'Hero 2', izašla su iz perimetra blokade američke mornarice,
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