Si-En-En objavio nacrt Memoranduma SAD i Irana, šta piše u 14 tačaka

RTS pre 11 minuta
Si-En-En objavio nacrt Memoranduma SAD i Irana, šta piše u 14 tačaka

Memorandum Irana i SAD utvrđuje uslove primirja, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje, piše u nacrtu teksta koji je objavio Si-En-En.

Prema nacrtu Memoranduma, SAD će Iranu omogućiti prodaju nafte i petrohemijskih proizvoda, a Teheran bi mogao da dobije pristup razvojnom fondu od 300 milijardi dolara, ukoliko ispuni obaveze u vezi sa nuklearnim programom u daljim pregovorima. Dokument ne sadrži detalje o tome šta će biti sa iranskim visoko obogaćenim uranijumom. Američki zvaničnik je Si-En-Enu rekao da tekst predstavlja sporazum koji su u nedelju digitalno potpisali predsednik Donald Tramp,
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