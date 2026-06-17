Skupštinska rasprava o 32 tačke, među njima i set izmena za unapređenje pravosudnih zakona

RTS pre 34 minuta
Skupštinska rasprava o 32 tačke, među njima i set izmena za unapređenje pravosudnih zakona

Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazlažio sve tačke. Venecijanska komisija pokazuje svojim mišljenjem da januarske izmene seta pravosudnih zakona nisu bile korak unazad, istakao je Vujić. Prethodno je polaganjem zakletve predsednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta.

Poslanica Nestorović: Četiri meseca primenjivano nešto što nije u skladu sa Ustavom i evropskim standardima Poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović upitala je da li će i ko odgovarati za to što je set pravosudnih zakona primenjivan četiri meseca, iako, kako kaže, nije bio u skladu sa Ustavom i evropskim standardima, pa su na dnevnom redu parlamenta sada njegove izmene. Danijela Nestorović rekla je na sednici Skupštine da nije reč o izmeni zakona u skladu sa
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