Tramp: Tržišta "veoma zadovoljna"; Al Džazira: Elektronski potpis Memoranduma o razumevanju za okončanje rata

Kako je izvestila Al Džazira, Memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obe strane potpisale su elektronskim putem, potvrdio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai. Rekao je da ceremonija potpisivanja Memoranduma u Ženevi zato neće biti organizovana, ali da je odlazak pregovaračkog tima iz Irana u Švajcarsku, u planu. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u

Al Džazira: Elektronski potpis Vašingtona i Irana na Memorandumu o razumevanju Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei potvrdio je da su obe strane, i SAD i Iran, elketronski potpisale Memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država, prenela je Al Džazira razgovor Bagaeia za Pres TV. 17. 06. 2026. 23:27 Galibaf: Iran i dalje drži prst na obaraču Iran drži "prst na obaraču" zbog i dalje prisutnog nepoverenja prema Sjedinjenim