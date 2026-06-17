Treći dan male mature – objavljena rešenja testova iz izbornih predmeta

RTS pre 5 sati
Treći dan male mature – objavljena rešenja testova iz izbornih predmeta

Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izbornih predmeta, koje su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature.

Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji su trećeg dana završnog ispita polagali testove iz jednog od izbornih predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom koga su učenici osmog razreda polagali jedan od pet predmeta po izboru, protekao u
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