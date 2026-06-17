Istorijski het-trik čudesnog Mesija, Argentina savladala Alžir na startu Svetskog prvenstva

KANZAS - Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici J grupe na Svetskom prvenstvu, uz het-trik čudesnog Lionela Mesija.

Mesi se golovima u 17, 60. i 76. minutu na vrhu večne liste najboljih strelaca na Mundijalima sa 16 pogodaka izjednačio sa Miroslavom Klozeom. Ujedno, na najbolji način proslavio je jubilarnu 200. utakmicu za Argentinu i 20 godina od debija na Mundijalima - 2006. godine protiv SCG u Gelzenkirhenu. Takođe, postao je prvi igrač koji je nastupio na šest Mundijala i poveo "gaučose" u odbranu titule iz Katara. U drugom meču grupe od šest sati igraju Austrija - Jordan.