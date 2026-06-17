Koković: Braga je verovatno najkvalitetniji tim u LK, dostojno ćemo predstaviti Srbiju

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Koković: Braga je verovatno najkvalitetniji tim u LK, dostojno ćemo predstaviti Srbiju

PANČEVO - Trener fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković izjavio je danas posle žreba drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije da je Braga verovatno najkvalitetnija ekipa u takmičenju i dodao da će njegov tim uraditi sve da dostojno reprezentuje Superligu Srbije.

Fudbaleri Železničara igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Brage, određeno je danas žrebom u Nionu. "Izvukli smo verovatno najkvalitetniju ekipu u takmičenju. Braga je igrala polufinale Lige Evrope pre dva meseca i ne treba trošiti reči o njihovom kvalitetu. Železničar će biti sve ono što je bio i prethodne sezone - hrabar, borben i prepoznatljiv. Uradićemo sve da dostojno reprezentujemo našu ligu i našu zemlju", rekao je Koković.
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