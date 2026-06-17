Provera ispravnosti sirena za javno uzbunjivanje u 12 časova

NOVI SAD - Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu obaveštava građanstvo da je u sredu 17. juna 2026. godine, u 12.00 časova predviđeno oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi.

Reč je o proveri sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga, a u skladu sa obavezama proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije i Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.