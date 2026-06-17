Vremeplov: Turska artiljerija sa Kalemegdana bombardovala Beograd

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Turska artiljerija sa Kalemegdana bombardovala Beograd

BEOGRAD - Na današnji dan 1862. godine, turska artiljerija je sa Kalemegdana bombardovala Beograd, što je nastavljeno i tokom noći, posle čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. Ovi incidenti doveli su potom do Kanličke konferencije i do konačnog odlaska Turaka iz Srbije.

Danas je sreda, 17. jun, 168. dan 2026. Do kraja godine ima 197 dana. 1239 - Rođen je engleski kralj Edvard I "Dugonogi" koji je tokom vladavine od 1272. do 1307. reformisao zakone i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Vels, čiji je izdvojen status ukinuo. Prethodno je učvrstio kraljevsku vlast nad plemstvom, pobedom u ratu od 1264. do 1267. u kojem je komandovao vojskom svog prethodnika na prestolu, Henrija III, ali ipak nije uspeo da
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