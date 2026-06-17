Vujić: Izmenama seta pravosudinih zakona do daljeg jačanja nezavisnosti pravosuđa

BEOGRAD - Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas na vanrednoj sednici Skupštine Srbije da izmene i dopune seta pravosudnih zakona predstavljaju rezultat intenzivnog dijaloga Srbije sa Venecijanskom komisijom, ali i potvrdu pune posvećenosti Srbije daljem jačanju nezavisnosti pravosuđa i dodao da je izmenama taj proces unapređen i da su ispunjeni najviši standardi koje je naša zemlja i sama sebi postavila za cilj.

Vujić je obrazlažući izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i drugih tačaka koje su na dnevnom redu ispred predlagača Vlade Srbije, kazao da te izmene podrazumevaju i potvrdu pune posvećenosti Srbije daljem jačanju nezavisnosti sudstva, samostalnosti javnog tužilaštva i efikasnosti pravosudnog sistema i dostupnosti pravde građanima. Podsetio je da su ti zakoni usvojeni u januaru ove godine i kazao da su doneti sa legitimnim ciljem da se unapredi