Vujić: Izmenama seta pravosudinih zakona do daljeg jačanja nezavisnosti pravosuđa

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vujić: Izmenama seta pravosudinih zakona do daljeg jačanja nezavisnosti pravosuđa

BEOGRAD - Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas na vanrednoj sednici Skupštine Srbije da izmene i dopune seta pravosudnih zakona predstavljaju rezultat intenzivnog dijaloga Srbije sa Venecijanskom komisijom, ali i potvrdu pune posvećenosti Srbije daljem jačanju nezavisnosti pravosuđa i dodao da je izmenama taj proces unapređen i da su ispunjeni najviši standardi koje je naša zemlja i sama sebi postavila za cilj.

Vujić je obrazlažući izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i drugih tačaka koje su na dnevnom redu ispred predlagača Vlade Srbije, kazao da te izmene podrazumevaju i potvrdu pune posvećenosti Srbije daljem jačanju nezavisnosti sudstva, samostalnosti javnog tužilaštva i efikasnosti pravosudnog sistema i dostupnosti pravde građanima. Podsetio je da su ti zakoni usvojeni u januaru ove godine i kazao da su doneti sa legitimnim ciljem da se unapredi
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO "Ko će da odgovara za to što ste četiri meseca primenjivali zakone koji nisu po Ustavu": Opozicija pita, vlast…

BLOG UŽIVO "Ko će da odgovara za to što ste četiri meseca primenjivali zakone koji nisu po Ustavu": Opozicija pita, vlast izbegava odgovore

Nova pre 35 minuta
Nestorović (Ekološki ustanak): „Ko će odgovarati za to što su Mrdićevi zakoni primenjivani četiri meseca, iako nisu bili…

Nestorović (Ekološki ustanak): „Ko će odgovarati za to što su Mrdićevi zakoni primenjivani četiri meseca, iako nisu bili usklađeni sa Ustavom?“

Danas pre 25 minuta
Nestorović: Ko će snositi odgovornost što su Mrdićevi zakoni primenjivani četiri meseca, iako nisu u skladu sa Ustavom i…

Nestorović: Ko će snositi odgovornost što su Mrdićevi zakoni primenjivani četiri meseca, iako nisu u skladu sa Ustavom i evropskim standardima

Nova pre 24 minuta
BLOG UŽIVO Kraj za Mrdićeve zakone: Skupština danas raspravlja o izmenama pravosudnih zakona

BLOG UŽIVO Kraj za Mrdićeve zakone: Skupština danas raspravlja o izmenama pravosudnih zakona

Insajder pre 1 sat
Ministar pravde: Nismo ignorisali preporuke Venecijanske komisije, dve traže određeno vreme

Ministar pravde: Nismo ignorisali preporuke Venecijanske komisije, dve traže određeno vreme

N1 Info pre 1 sat
" Usvajanjem preporuka Venecijanske komisije vlast kupuje vreme"

" Usvajanjem preporuka Venecijanske komisije vlast kupuje vreme"

Nova pre 54 minuta
Mi-snaga naroda: Izmene Mrdićevih zakona priznanje najsramnijeg zahvata u pravni sistem Srbije

Mi-snaga naroda: Izmene Mrdićevih zakona priznanje najsramnijeg zahvata u pravni sistem Srbije

Nova pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeSkupština SrbijeBriselTužilaštvoAna Brnabić

Društvo, najnovije vesti »

Odbijen prigovor tužiteljke na uputstvo da se policajki koja je čupala studentkinju odloži krivično gonjenje

Odbijen prigovor tužiteljke na uputstvo da se policajki koja je čupala studentkinju odloži krivično gonjenje

N1 Info pre 34 minuta
Odbijen prigovor na obavezno uputstvo u predmetu zlostavljanja studentkinje, tužiteljka obavezna da slučaj završi bez…

Odbijen prigovor na obavezno uputstvo u predmetu zlostavljanja studentkinje, tužiteljka obavezna da slučaj završi bez krivičnog gonjenja

Insajder pre 34 minuta
Osmaci završili i treći test: Koji im je bio najteži - neke je "namučio" izborni predmet

Osmaci završili i treći test: Koji im je bio najteži - neke je "namučio" izborni predmet

Euronews pre 29 minuta
Mala matura u Nišu protekla bez problema, preliminarni rezultati 19. juna, konačni 22. juna

Mala matura u Nišu protekla bez problema, preliminarni rezultati 19. juna, konačni 22. juna

Glas juga pre 34 minuta
BLOG UŽIVO "Ko će da odgovara za to što ste četiri meseca primenjivali zakone koji nisu po Ustavu": Opozicija pita, vlast…

BLOG UŽIVO "Ko će da odgovara za to što ste četiri meseca primenjivali zakone koji nisu po Ustavu": Opozicija pita, vlast izbegava odgovore

Nova pre 35 minuta