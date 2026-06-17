Skupština Srbije raspravlja o izmenama 'Mrdićevih zakona'

Slobodna Evropa pre 2 sata
Skupština Srbije raspravlja o izmenama 'Mrdićevih zakona'

Skupština Srbije raspravlja o novim izmenama pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi zakoni", čime bi ti propisi trebalo da budu usklađeni sa nedavnim preporukama Venecijanske komisije.

Reč je o pet zakona koji su usvojeni u januaru ove godine i koje je kritikovao deo stručne javnosti, ali i Evropska unija (EU), ocenjujući ih kao udar na nezavisnost pravosuđa. Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope za pravna i ustavna pitanja, 16. juna saopštila je da su predloženim izmenama vlasti u Srbiji u potpunosti primenile značajan deo njihovih ključnih preporuka u vezi sa tim zakonima. Izuzev dve. Preporuke koje nisu u potpunosti ispunjene odnose se na
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