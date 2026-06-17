Šta se zna o optužbama za 'prinudni rad' zbog kojih Ziđin ne može da izvozi bakar iz Srbije u SAD?

Slobodna Evropa pre 32 minuta
Šta se zna o optužbama za 'prinudni rad' zbog kojih Ziđin ne može da izvozi bakar iz Srbije u SAD?

Zadržavanje ličnih dokumenata, depoziti za zapošljavanje, prekomerno radno vreme bez adekvatnog odmora, nebezbedni uslovi rada i ograničenja slobode kretanja.

Takav prinudni rad u kineskom Ziđin Koperu (Zijin Copper) u Boru, na istoku Srbije, dokumentovala je nevladina organizacija China Labor Watch (CLW). Njihova istraživanja prethodila su odluci američke carine o onemogućavanju uvoza bakra i proizvoda od bakra iz Ziđin Kopera zbog sumnji na prinudni rad. Nakon te odluke Ziđin Koper je saopštio da se protivi svim oblicima prinudnog rada, kao i da sprovodi sveobuhvatnu proveru i procenu relevantnih pitanja. Iz
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