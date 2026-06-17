Selektor Alimpijević pozvao Jokića u tim za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za SP

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je danas spisak od 18 igrača za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo na kome je i centar Denvera Nikola Jokić.

Kako je objavljeno na sajtu Košarkaškog saveza, za junsko-julski kvalifikacioni prozor Alimpijević je pozvao Vasilija Micića, (Hapoel), Aleksu Avramovića (Dubai), Stefana Miljenovića ( Crvena zvezda), Jovana Novaka (King Ščećin), Arijana Lakića (Partizan), Filipa Barnu (FMP) i Ognjena Dobrića (Crvena zvezda). Na spisku su i Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević