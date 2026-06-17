Mundijal UŽIVO: Petković o Mesiju, Kristijano spreman za DR Kongo

Sport klub pre 6 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Mundijal UŽIVO: Petković o Mesiju, Kristijano spreman za DR Kongo

Pred nama je sedmi dan Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kao i prethodnih nekoliko dana na programu su četiri utakmice, a uz dešavanja na njima u našem live blogu možete videti i ostale zanimljive sadržaje vezane za 23. Mundijal. Iza nas je verovatno najspektakularniju dan, koji je doneo mnogo uzbuđenja na fudbalskim terenima. Na glavnoj sceni zablistali su najpre Francuz Kilijan Mbape u „revanšu“ protiv Senegala (3:1), zatim Norvežanin Erling Holand u ubedljivoj pobedi nad Irakom (4:1) i na kraju Lionel Mesi, pošto je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

"Baš me briga za rekorde": Marko Arnautović želi da se oprosti u velikom svetlu

"Baš me briga za rekorde": Marko Arnautović želi da se oprosti u velikom svetlu

Mondo pre 11 minuta
Mesi oborio rekord po broju oborenih rekorda za jednu utakmicu: Frapantni podaci, da li će iko ovo nadmašiti?

Mesi oborio rekord po broju oborenih rekorda za jednu utakmicu: Frapantni podaci, da li će iko ovo nadmašiti?

Nova pre 51 minuta
Arnautović: "Nikada nije sjajan osećaj sedeti na klupi"

Arnautović: "Nikada nije sjajan osećaj sedeti na klupi"

B92 pre 11 minuta
Mesi za sva vremena

Mesi za sva vremena

Danas pre 1 sat
Novi rekordi čarobnjaka Mesija: Het-trik Alžiru za istoriju na šestom Mundijalu

Novi rekordi čarobnjaka Mesija: Het-trik Alžiru za istoriju na šestom Mundijalu

Danas pre 1 sat
Ovo je prava GOAT trka – Mesi je već obradovao sve Meridianove igrače, da li će i Ronaldo?

Ovo je prava GOAT trka – Mesi je već obradovao sve Meridianove igrače, da li će i Ronaldo?

Bujanovačke pre 1 sat
(VIDEO) Zašto tako, Mesi? Zidan gledao kako mu sin prima tri gola

(VIDEO) Zašto tako, Mesi? Zidan gledao kako mu sin prima tri gola

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoIrakMundijalKanadaMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Koković: Braga je verovatno najkvalitetniji tim u LK, dostojno ćemo predstaviti Srbiju

Koković: Braga je verovatno najkvalitetniji tim u LK, dostojno ćemo predstaviti Srbiju

RTV pre 1 minut
Partizan dobio rivala u kvalifikacijama za Ligu konferencije: U Humsku stiže pobednik dvomeča Una Strasen - La Fiorita

Partizan dobio rivala u kvalifikacijama za Ligu konferencije: U Humsku stiže pobednik dvomeča Una Strasen - La Fiorita

Newsmax Balkans pre 1 minut
Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Sputnik pre 6 minuta
Loša sreća: Vojvodina pred nemogućim putem – ako padne Ferencvaroš, čeka je Ajaks!

Loša sreća: Vojvodina pred nemogućim putem – ako padne Ferencvaroš, čeka je Ajaks!

Hot sport pre 1 minut
Žreb za LK: Partizanu nije moglo lakše, Pančevci na Bragu

Žreb za LK: Partizanu nije moglo lakše, Pančevci na Bragu

Sport klub pre 6 minuta