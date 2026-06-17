Mundijal UŽIVO: Ronaldo se nije ni oznojio, već ima jedan rekord UŽIVO: Mesi blistao, na redu je Ronaldo

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Milan Stojiljković
Mundijal UŽIVO: Ronaldo se nije ni oznojio, već ima jedan rekord UŽIVO: Mesi blistao, na redu je Ronaldo

Pred nama je sedmi dan Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kao i prethodnih nekoliko dana na programu su četiri utakmice, a uz dešavanja na njima u našem live blogu možete videti i ostale zanimljive sadržaje vezane za 23. Mundijal. Iza nas je verovatno najspektakularniju dan, koji je doneo mnogo uzbuđenja na fudbalskim terenima. Na glavnoj sceni zablistali su najpre Francuz Kilijan Mbape u „revanšu“ protiv Senegala (3:1), zatim Norvežanin Erling Holand u ubedljivoj pobedi nad Irakom (4:1) i na kraju Lionel Mesi, pošto je
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