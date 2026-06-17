Ože-Alijasim pobednik maratona, Šelton i Fric u sjajnoj formi

Sport klub pre 42 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Ože-Alijasim pobednik maratona, Šelton i Fric u sjajnoj formi

Četvrti teniser sveta Feliks Ože-Alijasim pobedio je Amerikanca Lernera Tina rezultatom 6:7(5), 7:5, 7:6(5) u meču drugog kola ATP turnira u Haleu.

Kanađanin je izuzetno servirao i propustio tri brejk prilike u uvodnoj fazi meča, da bi Lerner krajem prvog seta podigao nivo igre, umalo napravio brejk pri rezultatu 5:5, a potom i slavio u taj-brejku. Drugi set je prelomio 11. gem – kada je Ože-Alijasim iskoristio jedinu brejk loptu viđenu u drugom setu i potom sigurnim servisom izborio odlučujući, treći set. Pobednik je odlučen tek nakon nešto više od dva i po sata igre. Tin je u sedmom gemu napravio brejk, ali
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