UŽIVO: Kreće i svetski šampion, Lautaro pre Alvareza

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
UŽIVO: Kreće i svetski šampion, Lautaro pre Alvareza

Vreme je da vidimo svetskog šampiona! Argentina počinje odbranu titule iz Katara utakmicom protiv Alžira u Kanzas Sitiju.

Termin je loš za ljubitelje fudbala u Evropi (03.00), ali nema sumnje da su se mnogi opredeili da ne prespavaju Mesijevu premijeru na prvenstvu, pa u sitnim satima prate kako će startovati Gaučosi. Početak meča prilagođen je Argentincima, jer će u Buenos Ajresu biti 21.00 kad lopta krene s centra u Kanzas Sitiju. Tada je u Alžiru sat posle ponoći, a u Kanzas Sitiju 19.00. Argentinci će pokušati da spreče neprijatan start kao na prethodnom Mundijalu, ali uprkos
Otvori na sportklub.rs

Pročitajte još

Fudbaleri Norveške pobedili Irak na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Norveške pobedili Irak na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 25 minuta
Norveška na krilima Holana srušila Irak - Holan nije mogao do rekorda, ali će po jednom debi ipak večno pamtiti

Norveška na krilima Holana srušila Irak - Holan nije mogao do rekorda, ali će po jednom debi ipak večno pamtiti

Nova pre 46 minuta
Norveška na krilima maestralnog Halanda ubedljivo savladala Irak

Norveška na krilima maestralnog Halanda ubedljivo savladala Irak

Euronews pre 4 minuta
UŽIVO Ovo su svi čekali - Argentina brani titulu, a Mesi obara rekord!

UŽIVO Ovo su svi čekali - Argentina brani titulu, a Mesi obara rekord!

B92 pre 16 minuta
Dva gola Halanda za pobedu Norvešku protiv Iraka

Dva gola Halanda za pobedu Norvešku protiv Iraka

Politika pre 16 minuta
Golčina koju je Irak čekao 40 godina: "Sekirica" koja je zasenila Erlinga Holanda

Golčina koju je Irak čekao 40 godina: "Sekirica" koja je zasenila Erlinga Holanda

Mondo pre 1 sat
Prenos, Argentina - Alžir: Mesi konačno na terenu, svet je ovo

Prenos, Argentina - Alžir: Mesi konačno na terenu, svet je ovo

Večernje novosti pre 1 sat

Ključne reči

FudbalArgentinaAlžirKatarlionel messi

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Norveške pobedili Irak na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Norveške pobedili Irak na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 25 minuta
Norveška na krilima Holana srušila Irak - Holan nije mogao do rekorda, ali će po jednom debi ipak večno pamtiti

Norveška na krilima Holana srušila Irak - Holan nije mogao do rekorda, ali će po jednom debi ipak večno pamtiti

Nova pre 46 minuta
UŽIVO: Kreće i svetski šampion, Lautaro pre Alvareza

UŽIVO: Kreće i svetski šampion, Lautaro pre Alvareza

Sport klub pre 16 minuta
Norveška na krilima maestralnog Halanda ubedljivo savladala Irak

Norveška na krilima maestralnog Halanda ubedljivo savladala Irak

Euronews pre 4 minuta
Bizaran incident na Irak - Norveška: Gejzir na terenu VIDEO

Bizaran incident na Irak - Norveška: Gejzir na terenu VIDEO

B92 pre 19 minuta