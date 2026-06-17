UŽIVO: Mesi blistao, na redu je Ronaldo

Sport klub pre 10 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
UŽIVO: Mesi blistao, na redu je Ronaldo

Mesi je klasu pokazao, vreme je za drugu mega zvezdu svetskog fudbala u 21. veku.

Kristijano Ronaldo predvodiće Portugal u meču prvog kola Grupe K na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Duel je zakazan za 19 časova po srpskom vremenu, a odigraće se na NRG stadionu u Hjustonu, država Teksas. Portugal u ovaj meč ulazi kao izraziti favorit. Imaju sjajnu reprezentaciju možda po individualnom kvalitetu, jedini koji su blizu Francuzima. Sjajna generacija učiniće sve da osvoji prvi put u istoriji titulu šampiona sveta. Kongo je sa druge strane na
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Nedeljnik pre 5 minuta
Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

RTS pre 10 minuta
Portugal igra za Ronalda: Svi želimo da pomognemo Kristijanu, veoma je uzbuđen...

Portugal igra za Ronalda: Svi želimo da pomognemo Kristijanu, veoma je uzbuđen...

Kurir pre 10 minuta
Šok tvrdnje nakon istorijske noći na Mundijalu! Lionel Mesi je zaslužio direktan crveni karton! Poznati analitičari…

Šok tvrdnje nakon istorijske noći na Mundijalu! Lionel Mesi je zaslužio direktan crveni karton! Poznati analitičari zaprepastili svet!

Kurir pre 50 minuta
Renar: Kad me Tunis pozvao nisam razmišljao, žao mi je Lamušija

Renar: Kad me Tunis pozvao nisam razmišljao, žao mi je Lamušija

Sport klub pre 35 minuta
Bruno: "Svi želimo da pomognemo Kristijanu da ostvari veliki uspeh"

Bruno: "Svi želimo da pomognemo Kristijanu da ostvari veliki uspeh"

B92 pre 55 minuta
Svetsko prvenstvo uživo: Holan šokiran Mesijem, počele tuče navijača po SAD

Svetsko prvenstvo uživo: Holan šokiran Mesijem, počele tuče navijača po SAD

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoFudbalTeksasKanadaPortugalMeksikoKristijano Ronaldocristiano ronaldo

Sport, najnovije vesti »

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Danas pre 0 minuta
Srbija daje 260 miliona dinara za UFC događaj u Beogradu

Srbija daje 260 miliona dinara za UFC događaj u Beogradu

Radio 021 pre 10 minuta
Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Grupa L Svetskog prvenstva: Mogu li iskusni Hrvati protiv Tuhelovih Engleza?

Nedeljnik pre 5 minuta
Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

Sedmi dan Mundijala - Hrvatska i Engleska u prvom planu, mnogo zicera za favorite

RTS pre 10 minuta
Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Ko su favoriti Grupe K na Svetskom prvenstvu: Portugal najraznovrsniji tim, Kolumbija ima jezgro iskusnih igrača

Nedeljnik pre 5 minuta