UŽIVO: Mesi blistao, na redu je Ronaldo

Mesi je klasu pokazao, vreme je za drugu mega zvezdu svetskog fudbala u 21. veku.

Kristijano Ronaldo predvodiće Portugal u meču prvog kola Grupe K na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Duel je zakazan za 19 časova po srpskom vremenu, a odigraće se na NRG stadionu u Hjustonu, država Teksas. Portugal u ovaj meč ulazi kao izraziti favorit. Imaju sjajnu reprezentaciju možda po individualnom kvalitetu, jedini koji su blizu Francuzima. Sjajna generacija učiniće sve da osvoji prvi put u istoriji titulu šampiona sveta. Kongo je sa druge strane na