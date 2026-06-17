UŽIVO: Mesi majstorijom poveo Argentinu ka odbrani titule

Vreme je da vidimo i aktuelnog svetskog šampiona! Argentina počinje odbranu titule iz Katara utakmicom protiv Alžira u Kanzas Sitiju.

Termin je loš za ljubitelje fudbala u Evropi (03.00), ali nema sumnje da su se mnogi opredeili da ne prespavaju Mesijevu premijeru na prvenstvu, pa u sitnim satima prate kako će startovati Gaučosi. Početak meča prilagođen je Argentincima, jer će u Buenos Ajresu biti 21.00 kad lopta krene s centra u Kanzas Sitiju. Tada je u Alžiru sat posle ponoći, a u Kanzas Sitiju 19.00. Argentinci će pokušati da spreče neprijatan start kao na prethodnom Mundijalu, ali uprkos