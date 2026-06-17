Kvalifikacije za LK - Partizan može na komšije

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Kvalifikacije za LK - Partizan može na komšije

Fudbalere Partizana očekuje toplo leto budući da će se za Evropu boriti od drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Protivnik "parnog valjka" biće određen žrebom od 14 časova u sedištu UEFA, u Nionu. Partizan je nosilac na žrebu, što crno-belima donosi ulogu favorita. UEFA je jutros skratila potencijalne rivale crno-belih, a to su pobednici sledećih duela, kao i Koper iz Slovenije. Mornar (Crna Gora) – Eskandel (Andora), Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar), Una Strasen (Luksemburg) – Fjorita (San Marino) Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na
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