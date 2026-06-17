Obrni, okreni – Renar je na kraju „banuo“ na Svetsko prvenstvo!

Sputnik pre 1 sat
Obrni, okreni – Renar je na kraju „banuo“ na Svetsko prvenstvo!

Francuski trener Erve Renar izjavio je da ni sekund nije razmišljao i premišljao se da li da preuzme fudbalsku reprezentaciju Tunisa. Potpuno neočekivano, ovaj harizmatični stručnjak upisao novo poglavlje u uzbudljivoj i šarenolikoj biografiji. Vodiće novu ekipu na Mundijalu, a do njega je stigao zaobilaznim putem. Putem kojim se retko ide. Naime...

Renar je na mestu selektora Tunisa zamenio Sabrija Lamušija, koji je u ponedeljak dobio otkaz posle poraza od selekcije Švedske rezultatom 5:1 u prvom kolu grupe F na Svetskom prvenstvu. Međutim, ni to nije ono „najluđe“. Renar je na ovom Mundijalu trebalo da vodi Saudijsku Arabiju. Ali, ta reprezentacija mu je uručila otkaz dva meseca pre početka Mundijala?! Ono što je zanimljivo jeste i to da je Renar dobio otkaz u Saudijskoj Arabiji 17. aprila, nakon što je
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