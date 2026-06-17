Ana Brnabić sazvala vanrednu sednicu Skupštine

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ana Brnabić sazvala vanrednu sednicu Skupštine

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona, koje je podnela Vlada Srbije.

Reč je o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Izmene ovih pravosudnih zakona usvojila je u januaru Skupština Srbije, a
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