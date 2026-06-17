Danas bez vode deo Zvezdare, a umanjen pritisak vode u GO Novi Beograd, Zemun i Surčin

Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova bez vode ostati deo potrošača na Zvezdari, a da će umanjen pritisak vode osetiti deo potrošača na Novom Beogradu, u Zemunu i Surčinu.

Kako se navodi u saopštenju, od 8.00 do 22.00 sata bez vode će u gradskoj opštini Zvezdara ostati potrošači u ulicama Drage Ljočić, Dragoslava Srejovića (od Ladnih voda do Drage Ljočić), Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini. Istog dana zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u gradskim opštinama Novi