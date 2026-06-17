Danas smena sunca i oblaka, a evo gde će grmeti i pljuštati: Temperatura do 31°C

Telegraf pre 38 minuta
Danas smena sunca i oblaka, a evo gde će grmeti i pljuštati: Temperatura do 31°C

U Srbiji u sredu smena sunčanih i oblačnih intervala.

Sredinom dana i posle podne lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 31°C. U Beogradu u sredu smena sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura 17 stepeni, maksimalna dnevna 29°C.
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