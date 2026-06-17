Kraj rata? Iran i SAD elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kraj rata? Iran i SAD elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba

Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika.

Oni su rekli da je potpisivanje bilo "na daljinu" i da je Memorandum o razumevanju već stupio na snagu. Aksios je prethodno javio da SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavi danas do kraja dana preko video linka, umesto u petak u Švajcarskoj. Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Gotovo je! Amerika i Iran stavili potpis na dokument koji označava kraj: Odmah je stupio na snagu

Gotovo je! Amerika i Iran stavili potpis na dokument koji označava kraj: Odmah je stupio na snagu

Blic pre 24 sata
Al Džazira: SAD i Iran elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata

Al Džazira: SAD i Iran elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata

RTS pre 24 sata
Axios: Sad i Iran elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata

Axios: Sad i Iran elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata

Newsmax Balkans pre 24 sata
Sada je konačno potvrđeno: - ovo je sporazum Amerike i irana! Objavljena detaljna lista, evo šta će biti sa tačkom zbog koje…

Sada je konačno potvrđeno: - ovo je sporazum Amerike i irana! Objavljena detaljna lista, evo šta će biti sa tačkom zbog koje je rat počeo

Blic pre 1 sat
Potpis na daljinu: Teheran razmatra mogućnost da predsednici SAD i Irana elektronski parafiraju memorandum

Potpis na daljinu: Teheran razmatra mogućnost da predsednici SAD i Irana elektronski parafiraju memorandum

Kurir pre 1 sat
Kraj rata! Potpisan sporazum Amerike i Irana: Dve zemlje elektronski potpisale Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba!

Kraj rata! Potpisan sporazum Amerike i Irana: Dve zemlje elektronski potpisale Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba!

Kurir pre 27 minuta
Drama oko sporazuma: Iran želi potpis "na daljinu"

Drama oko sporazuma: Iran želi potpis "na daljinu"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IransadSporazumMemorandumrat u iranu

Svet, najnovije vesti »

Povratak na predratno stanje

Povratak na predratno stanje

Radar pre 16 minuta
Srbija i bez livade i bez lopte

Srbija i bez livade i bez lopte

Radar pre 16 minuta
Brižit za ruku, a za Trampa: - zagrljaj Makron poželeo dobrodošlicu predsedniku SAD u Versajski dvorac: "Prijateljstvo…

Brižit za ruku, a za Trampa: - zagrljaj Makron poželeo dobrodošlicu predsedniku SAD u Versajski dvorac: "Prijateljstvo zapečaćeno u istoriji" (foto)

Blic pre 11 minuta
"Neću putovati u Moskvu kod Putina": Evo gde Zelenski želi da se sastane sa ruskim predsednikom

"Neću putovati u Moskvu kod Putina": Evo gde Zelenski želi da se sastane sa ruskim predsednikom

Kurir pre 1 minut
Skandal u Milanu! Vozači tramvaja krišom fotografisali putnice, pa delili slike uz vulgarne komentare - sprovedena istraga!

Skandal u Milanu! Vozači tramvaja krišom fotografisali putnice, pa delili slike uz vulgarne komentare - sprovedena istraga!

Kurir pre 2 minuta