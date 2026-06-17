Kraj rata? Iran i SAD elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba

Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika.

Oni su rekli da je potpisivanje bilo "na daljinu" i da je Memorandum o razumevanju već stupio na snagu. Aksios je prethodno javio da SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavi danas do kraja dana preko video linka, umesto u petak u Švajcarskoj. Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz