Mlada Srpkinja uzela titulu, pa izbacila i članicu svetskih Top 300: Luna (16) hita ka svetskom teniskom vrhu!

Mlada srpska teniserka Luna Vujović, posle prve ITF 35 titule, nastavila je da pravi sjajne rezultate u Maroku, pa je za osminu finala turnira iz iste klase u Mohamediji savladala Jasmin Kabaj, prvu nositeljku, sa 6:2, 1:6, 6:3.

Očigledan je napredak. Ova 16-godišnjakinja je ušla u najboljih 550 na svetu, a sada je savladala devojku koja je na ovo takmičenje došla kao član Top 300. Meč je trajao dva sata i 27 minuta, a mora se priznati da je Vujovićeva bila mnogo bolja u prvom i trećem setu, pa se pad koncentracije u drugom može tolerisati. Uskoro bi mogli da je, pred rođendan, vidimo i među 500 najboljih na planeti, čak već i posle ovog nadmetanja. Ovom pobedom je sebi otvorila žreb, jer