"Šta se to upravo dogodilo? Bilo je zastrašujuće": Ispovest britanskog para na koji su pucali Rusi u Lamanšu

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
"Šta se to upravo dogodilo? Bilo je zastrašujuće": Ispovest britanskog para na koji su pucali Rusi u Lamanšu

Britanski bračni par čija je jahta bila meta upozoravajuće paljbe ruskog ratnog broda u Lamanšu u utorak insistira da nije učinio ništa pogrešno.

Incident, koji se dogodio oko 11.40 časova, navodno je uključivao rusku fregatu Admiral Grigorovič u morskom području između ostrva Vajt i Normandije. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se jahta "Bright Future" (Svetla budućnost), optužujući njenog kapetana da je "plovio opasnim kursom", navodeći da se nalazio na svega 150 metara od ratnog broda. Posada jahte registrovane u Ujedinjenom Kraljevstvu, međutim, tvrdi da je ruski ratni brod ispalio hice na
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