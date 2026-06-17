Suze Lionela Mesija obišle svet, evo zbog čega je legendarni Argentinac zaplakao posle gola

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Suze Lionela Mesija obišle svet, evo zbog čega je legendarni Argentinac zaplakao posle gola

Fudbaleri Argentine i Alžira bore se za dobar početak Mundijala. "Gaučosi" su mnogo bliži trijumfu posle sat vremena fudbala, pošto je magični Lionel Mesi uspeo da postigne dva gola.

Na jubilarnom 200. nastupu za Argentinu, on je najpre dao poništen gol u petom minutu, a potom u 17. potegao strelu sa distance, koju Luka Zidan nije mogao da zaustavi. U nastavku susreta opet je omaleni Argentinac zablistao i u 61. minutu iskoristio odbitak posle šuta Aleksisa Mekalistera, i tada dao 119. gol za svoj nacionalni tim. Ipak, najviše se priča o tome što je Lionel Mesi pustio suzu posle prvog gola. I posle toliko godina, mečeva, pehara, titula, kako
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