Vreo toplotni talas stiže u Srbiju: Evo kada se očekuje temperatura od čak 36°c

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Vreo toplotni talas stiže u Srbiju: Evo kada se očekuje temperatura od čak 36°c

U Srbiji od petka vedro i vrelo, uz temperature iznad 30 stepeni.

Za vikend sunčano i tropski toplo. Bićemo pod uticajem vrele vazdušne mase sa zapada i jugozapada Evrope. Maksimalna temperatura biće u nedelju i do 36 stepeni. U noći ka ponedelju ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom i to prvo na severu Srbije. Početkom sledeće sedmice nestabilnije i malo ugodnije. Biće svežije za nekoliko steponi, ali ostaće i dalje veoma toplo. Lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: vedro i vrelo vreme uz toplotni talas i povremene pljuskove

Vremenska prognoza za Srbiju: vedro i vrelo vreme uz toplotni talas i povremene pljuskove

Naslovi.ai pre 3 sata
Posle potopa-prženje Nova prognoza RHMZ-a: Od sutra temperature i preko 30 stepeni! Pakao kreće od petka

Posle potopa-prženje Nova prognoza RHMZ-a: Od sutra temperature i preko 30 stepeni! Pakao kreće od petka

Dnevnik pre 3 sata
Vremenska prognoza 18. jun 2026.

Vremenska prognoza 18. jun 2026.

RTS pre 5 sati
Pljuskovi sa grmljavinom do kraja dana očekuju ove delove Srbije: Evo gde će sutra padati i grmeti

Pljuskovi sa grmljavinom do kraja dana očekuju ove delove Srbije: Evo gde će sutra padati i grmeti

Telegraf pre 6 sati
Ovde će danas i sutra da pucaju gromovi! U ovim delovima Srbije RHMZ upalio meteoalarme: "Vreme može da bude opasno"

Ovde će danas i sutra da pucaju gromovi! U ovim delovima Srbije RHMZ upalio meteoalarme: "Vreme može da bude opasno"

Blic pre 9 sati
Kišni oblaci sele se ka Banatu! U ovim delovima Srbije već pljušti i grmi Biće kratko, ali intenzivno, a evo gde se još…

Kišni oblaci sele se ka Banatu! U ovim delovima Srbije već pljušti i grmi Biće kratko, ali intenzivno, a evo gde se još očekuje kiša do kraja dana

Dnevnik pre 8 sati
Već pljušti! Ovi delovi Srbije već na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom: Evo gde će padati do kraja dana

Već pljušti! Ovi delovi Srbije već na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom: Evo gde će padati do kraja dana

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozasrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

Kad uličari dobiju status u društvu nastaje anarhija

Kad uličari dobiju status u društvu nastaje anarhija

Radar pre 13 minuta
O ljudima i predsedniku

O ljudima i predsedniku

Radar pre 13 minuta
Vremeplov: Patrijarh Arsenije III Čarnojević na Kalemegdanu održao sabor episkopa i sveštenstva

Vremeplov: Patrijarh Arsenije III Čarnojević na Kalemegdanu održao sabor episkopa i sveštenstva

RTV pre 13 minuta
Generalna proba za rušenje u Savamali

Generalna proba za rušenje u Savamali

Radar pre 13 minuta
Nova.rs: Saša Vuković Boske na saslušanju priznao da je pucao u Aleksandra Nešovića Baju

Nova.rs: Saša Vuković Boske na saslušanju priznao da je pucao u Aleksandra Nešovića Baju

Danas pre 1 sat