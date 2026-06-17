Vreo toplotni talas stiže u Srbiju: Evo kada se očekuje temperatura od čak 36°c

U Srbiji od petka vedro i vrelo, uz temperature iznad 30 stepeni.

Za vikend sunčano i tropski toplo. Bićemo pod uticajem vrele vazdušne mase sa zapada i jugozapada Evrope. Maksimalna temperatura biće u nedelju i do 36 stepeni. U noći ka ponedelju ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom i to prvo na severu Srbije. Početkom sledeće sedmice nestabilnije i malo ugodnije. Biće svežije za nekoliko steponi, ali ostaće i dalje veoma toplo. Lokalno se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom,