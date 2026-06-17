Završeno polaganje prijemnog ispita za buduće srednjoškolce

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ u Čajetini uspešno su završili polaganje završnog ispita, čime je okončano njihovo osnovnoškolsko obrazovanje.

Tokom prethodna tri dana osmaci su rešavali testove iz srpskog jezika, matematike i predmeta po izboru, a sada sa nestrpljenjem očekuju rezultate koji će uticati na upis u željene srednje škole. Testiranje je proteklo u mirnoj atmosferi, uz poštovanje svih procedura i pravila. Prema rečima školskog pedagoga, učenici su na ispit došli spremni i odgovorni. Foto: Zlatiborske vesti „Pripreme za završni ispit trajale su tokom cele školske godine. Organizovali smo