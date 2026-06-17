Završeno polaganje prijemnog ispita za buduće srednjoškolce

Užice oglasna tabla pre 3 sata
Završeno polaganje prijemnog ispita za buduće srednjoškolce

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ u Čajetini uspešno su završili polaganje završnog ispita, čime je okončano njihovo osnovnoškolsko obrazovanje.

Tokom prethodna tri dana osmaci su rešavali testove iz srpskog jezika, matematike i predmeta po izboru, a sada sa nestrpljenjem očekuju rezultate koji će uticati na upis u željene srednje škole. Testiranje je proteklo u mirnoj atmosferi, uz poštovanje svih procedura i pravila. Prema rečima školskog pedagoga, učenici su na ispit došli spremni i odgovorni. Foto: Zlatiborske vesti „Pripreme za završni ispit trajale su tokom cele školske godine. Organizovali smo
Otvori na uziceoglasnatabla.com

Povezane vesti »

Sve o bodovanju za upis u srednju školu: Evo šta se i kako računa od uspeha iz osnovne, šta donosi ekstra poene i kako se…

Sve o bodovanju za upis u srednju školu: Evo šta se i kako računa od uspeha iz osnovne, šta donosi ekstra poene i kako se boduju testovi za završnog ispita

Blic pre 57 minuta
Nešović: Polaganje mature u Nišu proteklo regularno, u skladu sa stručnim uputstvom

Nešović: Polaganje mature u Nišu proteklo regularno, u skladu sa stručnim uputstvom

Telegraf pre 1 sat
Treći dan male mature – objavljena rešenja testova iz izbornih predmeta

Treći dan male mature – objavljena rešenja testova iz izbornih predmeta

RTS pre 2 sata
Trećeg dana male mature osmaci polagali testove iz izabranog predmeta

Trećeg dana male mature osmaci polagali testove iz izabranog predmeta

RTS pre 2 sata
Nakon trećeg dana završnih ispita, osmaci okončali malu maturu

Nakon trećeg dana završnih ispita, osmaci okončali malu maturu

RTK pre 3 sata
Ministar prosvete: Poslednji dan završnog ispita protekao u najboljem redu, bez nepravilnosti

Ministar prosvete: Poslednji dan završnog ispita protekao u najboljem redu, bez nepravilnosti

Serbian News Media pre 3 sata
Svi testovi na jednom mestu: Proverite znanje, da li biste položili malu maturu

Svi testovi na jednom mestu: Proverite znanje, da li biste položili malu maturu

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Naša nova predsednica

Naša nova predsednica

Danas pre 37 minuta
Lazanje u Italiji su prilično drugačije: Jedan sastojak se nikada ne koristi

Lazanje u Italiji su prilično drugačije: Jedan sastojak se nikada ne koristi

Danas pre 32 minuta
Jedni slave, drugi tuguju: Podeljene reakcije na navode da je Šapić odustao od biste Draži Mihailoviću

Jedni slave, drugi tuguju: Podeljene reakcije na navode da je Šapić odustao od biste Draži Mihailoviću

Danas pre 2 minuta
Ministarstvo negira da postoje razlike u tekstovima „Mrdićevih zakona“ za Venecijansku komisiju i Skupštinu

Ministarstvo negira da postoje razlike u tekstovima „Mrdićevih zakona“ za Venecijansku komisiju i Skupštinu

Danas pre 1 sat
Vujić: Venecijanska komisija ocenila januarske izmene kao korak napred

Vujić: Venecijanska komisija ocenila januarske izmene kao korak napred

Danas pre 1 sat