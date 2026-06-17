Bruka i sramota na svetskom prvenstvu: Zbog ovoga je odmah "popio" otkaz

Večernje novosti pre 1 sat
Bruka i sramota na svetskom prvenstvu: Zbog ovoga je odmah "popio" otkaz

Turska državna televizija TRT uklonila je sportskog komentatora Murata Ekrema Čimena iz tima koji prati Svetsko prvenstvo 2026. godine nakon velikog kiksa tokom prenosa utakmice Irana i Novog Zelanda.

Carlos Santiago / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia Incident se dogodio već na samom početku meča, kada je iskusni komentator pomešao dve reprezentacije i nekoliko minuta pogrešno opisivao dešavanja na terenu. Napadi Irana predstavljani su kao akcije Novog Zelanda, dok su prilike Novozelanđana pripisivane iranskoj selekciji, što je izazvalo konfuziju među gledaocima. Greška je ispravljena tek kada se u televizijskom kadru pojavio iranski napadač Mehdi
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