Prenos, Argentina - Alžir: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva

Večernje novosti pre 22 minuta
Prenos, Argentina - Alžir: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva

Po prvi put na ovom Svetskom prvenstvu izaći će na teren Lionel Mesi, a duel Argentine i Alžira možete uživo da pratite na portalu "Novosti.rs".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ed Zurga ARGENTINA - ALŽIR (drugo poluvreme u toku) 1:0 (1:0) (Mesi 17') KRAJ PRVOG POLUVREMENA 45+4' Šutirao je Hađ Musa, nema problema Emilijano Martinez da to umiri. 20 years of Messi ✨ #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026 45' Četiri minuta igraće se u zaustavnom vremenu. 42' Almada je nakon kontre koju je povukao Mesi, šutirao, pravo na tribinu. 40' Čaibi je šutirao, samo korner, potom je imao još jednu priliku,
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Ovo vam je verovatno promaklo: Mesi postigao golčinu pa se rasplakao, Lionelove suze obišle svet VIDEO

Ovo vam je verovatno promaklo: Mesi postigao golčinu pa se rasplakao, Lionelove suze obišle svet VIDEO

Nova pre 21 minuta
Leo Mesi oduševio planetu: Postigao "golčinu" protiv Zidanovog sina i to na dan kad je "razbio" SCG

Leo Mesi oduševio planetu: Postigao "golčinu" protiv Zidanovog sina i to na dan kad je "razbio" SCG

Večernje novosti pre 6 minuta
Golčina Lionela Mesija - ovako se kreće u odbranu titule prvaka sveta VIDEO

Golčina Lionela Mesija - ovako se kreće u odbranu titule prvaka sveta VIDEO

Nova pre 42 minuta
Lionel Mesi je na današnji dan pre 20 godina uništio snove naše zemlje, danas stao uz rame sa Ronaldom

Lionel Mesi je na današnji dan pre 20 godina uništio snove naše zemlje, danas stao uz rame sa Ronaldom

Telegraf pre 54 minuta
Magija Lionela Mesija i najlepši gol Svetskog prvenstva, savladao Zidanovog sina na dan kada je urnisao SCG

Magija Lionela Mesija i najlepši gol Svetskog prvenstva, savladao Zidanovog sina na dan kada je urnisao SCG

Telegraf pre 45 minuta
Argentina - Alžir: Svetski šampioni izlaze na teren! Mesi starter protiv "pustinjskih lisica"

Argentina - Alžir: Svetski šampioni izlaze na teren! Mesi starter protiv "pustinjskih lisica"

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoFIFAArgentinaAlžirTanjugKatarPoljska

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Mesi majstorijom poveo Argentinu ka odbrani titule

UŽIVO: Mesi majstorijom poveo Argentinu ka odbrani titule

Sport klub pre 22 minuta
Ovo vam je verovatno promaklo: Mesi postigao golčinu pa se rasplakao, Lionelove suze obišle svet VIDEO

Ovo vam je verovatno promaklo: Mesi postigao golčinu pa se rasplakao, Lionelove suze obišle svet VIDEO

Nova pre 21 minuta
Prenos, Argentina - Alžir: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva

Prenos, Argentina - Alžir: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva

Večernje novosti pre 22 minuta
Leo Mesi oduševio planetu: Postigao "golčinu" protiv Zidanovog sina i to na dan kad je "razbio" SCG

Leo Mesi oduševio planetu: Postigao "golčinu" protiv Zidanovog sina i to na dan kad je "razbio" SCG

Večernje novosti pre 6 minuta
Dešan brani Mbapea od kritičara: Mnogo doprinosi timu iako spolja može da deluje kao da je usmeren samo na sebe

Dešan brani Mbapea od kritičara: Mnogo doprinosi timu iako spolja može da deluje kao da je usmeren samo na sebe

Kurir pre 32 minuta