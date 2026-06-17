Prenos, Argentina - Alžir: Mesiiii! Pa, ovo je gol prvenstva

Po prvi put na ovom Svetskom prvenstvu izaći će na teren Lionel Mesi, a duel Argentine i Alžira možete uživo da pratite na portalu "Novosti.rs".

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ed Zurga ARGENTINA - ALŽIR (drugo poluvreme u toku) 1:0 (1:0) (Mesi 17') KRAJ PRVOG POLUVREMENA 45+4' Šutirao je Hađ Musa, nema problema Emilijano Martinez da to umiri. 20 years of Messi ✨ #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026 45' Četiri minuta igraće se u zaustavnom vremenu. 42' Almada je nakon kontre koju je povukao Mesi, šutirao, pravo na tribinu. 40' Čaibi je šutirao, samo korner, potom je imao još jednu priliku,