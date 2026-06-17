Šok na svetskom prvenstvu! Odlaže se meč Portugala i DR Konga?

OBRAČUN Portugala i DR Konga u okviru grupe "K" Svestskog prvenstva doveden je u pitanje zbog najavljenog ekstremnog nevremena u Hjustonu.

Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia Meteorološke službe upozorile su da bi u sredu, u terminu zakazanog početka (19.00 po srednjoevropskom vremenu), područje Teksasa mogla da pogodi tropska oluja koja se formira uz obalu i kreće ka unutrašnjosti zemlje. Ovaj vremenski sistem nosi naziv "Artur", a očekuje se da direktno utiče na region Hjustona. Prema prognozama, oluja bi mogla da donese obilne padavine, jake vetrove i povećan rizik od naglih poplava, što