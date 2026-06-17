Vranje: Uvedene stroge mere zaštite od požara zbog visokih temperatura

Vranje news pre 13 minuta  |  Vranjenews
Vranje: Uvedene stroge mere zaštite od požara zbog visokih temperatura

Apel građanima usled ekstremno visokih temperatura i povećanja opasnosti od izbijanja požara upućen je iz Odeljenja za vanredne situacije u Vranju.

Posebno se apeluje na poljoprivredne proizvođače da ne pale strništa, kao i "da lako zapaljive tečnosti pravilno uskladište". Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara, a zabranjeno je i paljenje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, podsećaju u saopštenju. Osoba koja izazove požar, dužna je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Ukoliko
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