U šupi krio 1,3 miliona tableta, osumnjičenom određen pritvor

Zrenjaninski pre 1 sat
U šupi krio 1,3 miliona tableta, osumnjičenom određen pritvor

Novosađaninu M. J. (50), osumnjičenom da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, rešenjem Višeg suda u Zrenjaninu određen je pritvor do 30 dana.

Novosađanin je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a pritvor mu je određen zbog toga što se krije, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. U naredbi o sprovođenju istrage se navodi da je osumnjičeni 12. juna ove godine, u obližnjem naseljenom mestu, neovlašćeno držao radi prodaje psihoaktivne supstance. On je u pomoćnom objektu – šupi, u 17
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