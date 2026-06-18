Livakovićeva čuda nedovoljna za Hrvatsku - Engleska pokazala silu; "Ne mogu sad da komentarišem" VIDEO

B92 pre 49 minuta
Livakovićeva čuda nedovoljna za Hrvatsku - Engleska pokazala silu; "Ne mogu sad da komentarišem" VIDEO

Fudbaleri Engleske pobedili su selekciju Hrvatske (4:2), u prvoj rundi L grupe Svetskog prvenstva.

Derbi kola u Dalasu opravdao je taj epitet, a već u prvom poluvremenu viđena su četiri pogotka. Engleska je u tri navrata vodila, Hrvatska je dvaput imala spreman odgovor, ali u nastavku nisu uspeli da se vrate. Štaviše, Livaković je bio taj koji je sprečio ubedljiviji poraz i još nekoliko golova Engleske, koja je u nastavku delovala baš ozbiljno, kao pravi pretendent na titulu. Kejn je pogađao iz penala u 12. i 42. minutu, Belingem je bio precizan u 47, a Rašford
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