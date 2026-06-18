Ovako izgledaju radovi na spajanju mosta preko Dunava FOTO

Na mostu u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, izvode se danas radovi na spajanju glavne mostovske konstrukcije, a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica-Novi Sad-Beograd i Novi Sad-Zrenjanin-Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom. Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne