Ovako izgledaju radovi na spajanju mosta preko Dunava FOTO

B92 pre 19 minuta
Ovako izgledaju radovi na spajanju mosta preko Dunava FOTO

Na mostu u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora, izvode se danas radovi na spajanju glavne mostovske konstrukcije, a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 na bačkoj strani reke i preuzeti deo tranzitnog teretnog saobraćaja, čime će biti smanjen prolazak kamiona kroz Petrovaradin i Novi Sad. Po završetku radova biće uspostavljena i bolja povezanost pravaca Subotica-Novi Sad-Beograd i Novi Sad-Zrenjanin-Beograd sa Fruškogorskim koridorom i Rumom. Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne
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