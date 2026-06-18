Spektakularan finiš u LA - klinac "u inat" Granitu Džaki slomio BiH! VIDEO

Fudbaleri Švajcarske savladali su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 4:1 (0:0) u 2. kolu grupe B Svetskog prvenstva.

Meč na prepunom "SoFi" stadionu u Los Anđelesu rešio je 20-godišnji Johan Manzambi golovima sa klupe, ali je sve imalo svoju uvertiru u prethodnih nekoliko dana. Upravo je mladi fudbaler Frajburga bio na udaru Granita Džake posle prve utakmice sa Katarom, jer po kapitenu nije pokazao dovoljno zalaganje u nacionalnom dresu. Ovog puta je upravo u inat Džaki, ušavši sa klupe, Manzanbi uradio ono što svi drugi igrači Švajcarske nisu mogli i slomio veoma tvrdu odbranu