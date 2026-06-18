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Najveći napad na Rusiju od početka rata: 'Ako gori Ukrajina, goreće i Moskva', preti Zelenski

Rafinerija i tržni centar su goreli pošto je skoro 200 ukrajinskih dronova pogodilo područje jugoistočno od ruske prestonice.

BBC News pre 35 minuta  |  Laura Goci
Dim se diže iz rafinerije nafte posle napada ukrajinskog drona u Moskvi
Reuters

Kiša koja ostavlja crne mrlje pala je na delove Moskve nakon što je rafinerija pogođena tokom najvećeg ukrajinskog napada od početka rata, a blizu 200 dronova pogodilo je rusku prestonicu.

Stubovi gustog dima dizali su se visoko u nebo, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, prema rečima lokalnog guvernera Andreja Vorobjova.

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su za BBC da je sitna kiša ostavila „neprijatne crne mrlje“ na njihovoj odeći.

Moskovske vlasti su negirale da je padala bilo kakva „kiša od ulja“.

Međutim, zvanični gradski Telegram kanal upozorio je stanovnike pogođenog okruga da zatvore prozore i rekao da porodice sa decom, starije osobe i astmatičari treba hitno da napuste područje.

Skoro 1.000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnute su i uništene širom zemlje za 24 sata, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Napadnuto je i skladište nafte u južnoj Rostovskoj oblasti, gde je jedna osoba poginula.

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, rekao je da je Kijev ponovo pogodio Moskovsku oblast „sankcijama dugog dometa“ - što je eufemizam za ukrajinske udare projektilima dugog dometa na Rusiju.

Trenutak kada krov skladišta leti u vazduh

„Vreme je da se okonča ovaj rat i Rusija mora da preduzme neophodne diplomatske korake“, dodao je.

Rekao je da je masovna operacija dronovima bio odgovor na prošlonedeljni ruski napad na Kijev, u kojem je vatra od eksplozije zahvatila i Kijevsko-pečersku lavru, važan verski spomenik.

„Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo želeli“, rekao je Zelenski.

„Ali ako Ukrajina gori, goreće i vaša Moskva.“

Požari su izbili kada je rafinerija Kapotnja na jugoistoku Moskve pogođena treći put za mesec dana i drugi put ove nedelje, obojivši nebo u crno od dima.

Brojni video snimci prikazuju poklopac velikog rezervoara za skladištenje nafte koji je odleteo desetine metara u vazduh silom eksplozije.

Obližnji tržni centar je takođe goreo, navodno nakon što su ostaci drona pali na zgradu, a nekoliko stambenih nebodera je evakuisano.

Četiri moskovska aerodroma su privremeno zatvorena, a više od 500 letova je otkazano ili odloženo.

Iako su lokalne vlasti širom Rusije zabranile objavljivanje slika posledica napada dronovima, desetine video snimaka pojavilo se na društvenim mrežama.

Prikazuju dronove na nebu usred bela dana i eksplozije iznad industrijskih zona na obodu Moskve.

Četiri i po godine otkako je Moskva napala Ukrajinu, rat iscrpljivanja na prvoj liniji fronta u Ukrajini se nastavlja, van vidokruga mnogih Rusa.

Kijevski udari dugog dometa na mete širom Rusije, kao i u Moskvi i Sankt Peterburgu, ukazuju na cilj Zelenskog da „vrati rat kući“ Rusima.

Napadi dronovima na Moskvu - oko 500 km od ukrajinske granice - postali su sve češći kako je Kijev razvio kapacitete dugog dometa.

Prvi uspešni napadi dronovima na rusku prestonicu zabeleženi su u proleće 2023, iako su bili sporadični i retko je u njima učestvovalo više od nekoliko dronova.

Od tada je oko Moskve postavljena opsežna protivvazdušna odbrana - ali se broj dronova koje je Ukrajina koristila u svojim napadima takođe umnožio, a neki su probili tu odbranu.

U međuvremenu, Rusija je preko noći lansirala više od 200 dronova i balističkih raketa na Ukrajinu, saopštio je Kijev.

Vladimir Putin, koji je domaćin samita lidera jugoistočne Azije u Kazanju, nije komentarisao napad velikih razmera na rusku prestonicu.

Pišući na društvenoj mreži Iks, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je rekao:

„Jedno od najpopularnijih pitanja koje Moskovljani postavljaju jutros je 'Šta se dešava?'“

„Mogu da odgovorim. Vaša zemlja je započela agresioni rat protiv naše zemlje. Godinama ubija naše ljude“, napisao je Sibiha.

„Sada kada znate šta se dešava, pitajte Putina kada planira da ga okonča.“

Pogledajte video: U ruskom napadu oštećena Kijevsko-pečerska lavra

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(BBC News, 06.18.2026)

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