Zločin u Ribnikaru: Izricanje nove presude roditeljima maloletnog K. K.

BBC News pre 12 minuta

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Više od tri godine posle tragedije u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, kada je ubijeno devetoro učenika i školski čuvar, uslediće novi korak ka sudskom epilogu.

Izricanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog dečaka odgovornog za masakr 3. maja 2023. godine, zakazano je za 10 časova u Višem javnom sudu u Beogradu.

Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva, zatražio je maksimalne kazne - 14 godina i 11 meseci zatvora za oca i tri godine za majku.

„Takva odluka suda, osim što bi bila zakonita, pravilna, odvažna i jedina pravedna, dala bi deo odgovora na pitanje kako ćemo mi kao društvo odgovoriti na jedan od najtragičnijih događaja u mirnodopskoj istoriji Srbije", poručio je tužilac.

Branioci Kecmanovića, Irina i Borivoje Borović, rekli su da navodi iz optužnice nisu dokazani, zbog čega su tražili oslobađajuću presudu.

Vladimir Kecmanović je optužen za teška dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok se Miljani Kecmanović na teret stavlja zapuštanje deteta.

Na presudu postoji pravo žalbe.

Raniju prvostepenu osuđujuću presudu roditeljima Apelacioni sud je ukinuo u novembru 2025. zbog povreda postupka, kada je naloženo novo suđenje.

Pošto je K. K. u trenutku zločina imao 13 godina, ne podleže krivičnoj odgovornosti.

To je „veoma bolna, ali zakonski nepremostiva činjenica", rekao je tužilac tokom iznošenja završnih reči na ponovljenom postupku u Višem sudu.

„To samo po sebi ne znači da niko ne snosi odgovornost za okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

„Naprotiv, upravo zato zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje, kao lica koja imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora, vaspitanja i usmeravanja deteta“.

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Šta kaže tužilac, a šta odbrana?

Okrivljeni su bili dužni da, kao roditelji, pokažu znatno veći stepen brige za razvoj ličnosti maloletnog deteta, kao i adekvatniji nadzor njegovih aktivnosti i interesovanja, rekao je tužilac.

U konkretnom slučaju nadzor je ostao površan, zbog čega nije došlo do pravilne i blagovremene reakcije na očigledne devijantnosti u ponašanju, dodao je.

Posledice takvog ponašanja su „očigledne i bez ikakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti, sa tako teškim posledicama".

„I pored svih dokaza koji su prezentovani u ovoj sudnici, okrivljeni Vladimir Kecmanović, ni u jednom trenutku nije niti iskazao, niti pokazao kajanje zbog brojnih propusta u vaspitanju i bezbednom čuvanju oružja, niti je uočeno ljudsko preispitivanja sopstvenih dela", rekao je Stefanović.

„Naprotiv, okrivljeni je istakao da apsolutno nije kriv - upravo ta reč pokazuje apsolutno odsustvo empatije i odgovornosti za strahovite posledice radnji njegovog sina", poručio je.

Irina Borović, advokatica Miljane i Vladimira Kecmanovića, kazala je da se nada da nova odluka suda „neće biti slična prethodnoj, već da će biti zasnovana na činjenicama i zakonu", rekla je ona.

Šta se dogodilo 3. maja 2023?

Prema optužnici, dečak je do pištolja došao 1. maja 2023. godine.

Napunio je šest okvira sa ukupno 92 metka i stavio ih kod sebe, a zatim ih 3. maja prebacio u ranac i poneo u školu.

U školi je prvo pucao u radnika obezbeđenja, zatim u još tri učenice pre nego što je ušao u kabinet istorije gde je bilo 23 dece, nastavnica i student na praksi.

Ukupno je ispalio 45 metaka, rekao je ranije glavni javni tužilac.

Ubijeni su đaci Ana Božović, Sofija Negić, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski, Katarina Martinović i Adriana Dukić, i čuvar Dragan Vlahović.

Ranjeno je petoro dece i nastavnica istorije.

Sam je pozvao policiju, posle čega je prebačen na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde se od tada nalazi.

Suđenje je počelo krajem januara 2024. godine.

Vladimir Kecmanović je prvostepeno bio osuđen na 14 i po godina, a supruga Miljana na tri godine.

Nemanja Marinković, radnik u streljan, osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.

Protiv roditelja dečaka pokrenuto je i više parničnih postupaka na osnovu privatnih tužbi porodica ubijene dece.

Dan posle masovnog ubistva u beogradskoj školi, Srbiju je potresao drugi masovni zločin, kada je tada 21-godišnji Uroš Blažić ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva.

On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Istu kaznu dobio je i njegov otac Radiša Blažić zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen.

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(BBC News, 06.18.2026)