Zločin u Ribnikaru: Roditelji maloletnog K. K. osuđeni na zatvorske kazne

BBC News pre 55 minuta

BBC/Slobodan Maričić Miljana Kecmanović, majka maloletnog počinioca zločina iz maja 2023, osuđena je na dve godine i 11 meseci zatvora zbog zanemarivanja deteta

Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji maloletnog K. K. koji je 3. maja 2023. ubio devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar", osuđeni su na zatvorske kazne pred Višim javnim sudom u Beogradu, posle ponovljenog procesa.

Majci dečaka određena je kazna zatvora od dve godine i 11 meseci zbog „zapuštanja maloletnog deteta".

Otac Vladimir osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Presuda je prvostepena, a i tužilaštvo i odbrana najavili su žalbe.

Suđenju u beogradskoj Palati pravde, pored okrivljenih, njihovih advokata i tužilaca, prisustvovali su i članovi porodica ubijenih 3. maja 2023, kao i brojni novinari, javlja BBC reporter Slobodan Maričić.

Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva, prethodno je zatražio maksimalne kazne za roditelje počinioca zločina.

Za Vladimira Kecmanovića tražio je 14 godina i 11 meseci zatvora, a za Miljanu Kecmanović kaznu od tri godine zatvora.

„Takva odluka suda, osim što bi bila zakonita, pravilna, odvažna i jedina pravedna, dala bi deo odgovora na pitanje kako ćemo mi kao društvo odgovoriti na jedan od najtragičnijih događaja u mirnodopskoj istoriji Srbije", poručio je tužilac.

Branioci Kecmanovića, Irina i Borivoje Borović, rekli su da navodi iz optužnice nisu dokazani, zbog čega su tražili oslobađajuću presudu.

Raniju prvostepenu osuđujuću presudu roditeljima Apelacioni sud je ukinuo u novembru 2025. zbog povreda postupka, kada je naloženo novo suđenje.

Pošto je K. K. u trenutku zločina imao 13 godina, ne podleže krivičnoj odgovornosti.

To je „veoma bolna, ali zakonski nepremostiva činjenica", rekao je tužilac tokom iznošenja završnih reči na ponovljenom postupku u Višem sudu.

„To samo po sebi ne znači da niko ne snosi odgovornost za okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

„Naprotiv, upravo zato zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje, kao lica koja imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora, vaspitanja i usmeravanja deteta“.

BBC/Slobodan Maričić Dragan Kobiljski, otac ubijene Eme Kobiljski, učenice OŠ Vladislav Ribnikar, prisustvovao je izricanju presude u Palati pravde

EPA

Šta je rekao tužilac, a šta odbrana?

Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, saopštio je da su zadovoljni osuđujućom presudom, ali je najavio žalbu.

„Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo navode iz optužnice", stoji u Stefanovićevoj pisanoj izjavi.

Dodao je da su „svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali su nezapamćenom tragedijom".

Zbog „teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu će uložiti žalbu.

„Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne", naveo je Stefanović.

Irina Borović, advokatica Miljane i Vladimira Kecmanovića, tokom iznošenja završne reči kazala je da se nada da nova odluka suda „neće biti slična prethodnoj, već da će biti zasnovana na činjenicama i zakonu", rekla je ona.

Šta se dogodilo 3. maja 2023?

EPA

Prema optužnici, dečak je do pištolja došao 1. maja 2023. godine.

Napunio je šest okvira sa ukupno 92 metka i stavio ih kod sebe, a zatim ih 3. maja prebacio u ranac i poneo u školu.

U školi je prvo pucao u radnika obezbeđenja, zatim u još tri učenice pre nego što je ušao u kabinet istorije gde je bilo 23 dece, nastavnica i student na praksi.

Ukupno je ispalio 45 metaka, rekao je ranije glavni javni tužilac.

Ubijeni su đaci Ana Božović, Sofija Negić, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski, Katarina Martinović i Adriana Dukić, i čuvar Dragan Vlahović.

Ranjeno je petoro dece i nastavnica istorije.

Sam je pozvao policiju, posle čega je prebačen na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde se od tada nalazi.

Suđenje je počelo krajem januara 2024. godine.

Vladimir Kecmanović je prvostepeno bio osuđen na 14 i po godina, a supruga Miljana na tri godine.

Nemanja Marinković, radnik u streljan, osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.

Protiv roditelja dečaka pokrenuto je i više parničnih postupaka na osnovu privatnih tužbi porodica ubijene dece.

Dan posle masovnog ubistva u beogradskoj školi, Srbiju je potresao drugi masovni zločin, kada je tada 21-godišnji Uroš Blažić ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva.

On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Istu kaznu dobio je i njegov otac Radiša Blažić zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen.

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(BBC News, 06.18.2026)