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Zločin u Ribnikaru: Zatvorske kazne za roditelje maloletnog K. K, odbrana najavila žalbu

Otac Vladimir osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, a majka Miljana na dve godine i 11 meseci.

BBC News pre 59 minuta
Miljana Kecmanović
BBC/Slobodan Maričić
Miljana Kecmanović, majka maloletnog počinioca zločina iz maja 2023, osuđena je na dve godine i 11 meseci zatvora zbog zanemarivanja deteta

Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji maloletnog K. K. koji je 3. maja 2023. ubio devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar", osuđeni su na zatvorske kazne posle ponovljenog procesa.

Majci dečaka određena je kazna zatvora od dve godine i 11 meseci zbog „zapuštanja maloletnog deteta".

Otac Vladimir osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Presuda Višeg javnog suda u Beogradu je prvostepena, a i tužilaštvo i odbrana najavili su žalbe.

Suđenju u beogradskoj Palati pravde, pored okrivljenih, njihovih advokata i tužilaca, prisustvovali su i članovi porodica ubijenih 3. maja 2023, kao i brojni novinari, javlja BBC reporter Slobodan Maričić.

Advokatkinja Irina Borović, članica pravnog tima koji zastupa Kecmanoviće, najavila je žalbu Apelacionom sudu.

„Ovo obrazloženje suda se ne razlikuje ni malo od obrazloženja prvostepene presude koja je ukinuo Apelacioni sud", kaže.

Usled izostanka veštačenja nije bilo moguće ni dokazati da li je došlo do zapuštanja maloletnika, smatra ona.

Zora Dobričanin, jedna od zastupnica porodica oštećenih, suđenje je opisala kao „dugu borbu" koja će se nastaviti pred Apelacionim sudom.

„Smatram da je ovo što smo danas čuli prilično jako.

„Definitivno je jasno da su ovo bili betonski dokazi, to se vidi i iz obrazloženja sudije", rekla je posle izricanja presude.

Dodala je da „dečak ubica nije menjao iskaz" tokom suđenja.

Dragan Kobiljski u Palati pravde
BBC/Slobodan Maričić
Dragan Kobiljski, otac ubijene Eme Kobiljski, učenice OŠ Vladislav Ribnikar, prisustvovao je izricanju presude u Palati pravde

Sudija je prvo pročitao presudu, a potom i prešao na dugo obrazlaganje.

Do detalja je izložio kako je maloletni K. K. došao na ideju da počini zločin, kako se pripremao za njega, kao i kako je sve iz sekunde u sekundu izgledalo tog 3. maja 2023. godine u OŠ „Vladislav Ribnikar".

Opisao je i poimence sa koliko je metaka, u koje delove tela i sa kakvim posledicama, pogođeno koje dete.

Porodice žrtava su sve pratile u tišini, sa suzama u očima.

Miljana i Vladimir Kecmanović su mirno slušali izlaganje sudije.

Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva, prethodno je za njih zatražio maksimalne kazne - 14 godina i 11 meseci zatvora za Vladimira, a za Miljanu Kecmanović tri godine zatvora.

„Takva odluka suda, osim što bi bila zakonita, pravilna, odvažna i jedina pravedna, dala bi deo odgovora na pitanje kako ćemo mi kao društvo odgovoriti na jedan od najtragičnijih događaja u mirnodopskoj istoriji Srbije", poručio je tužilac.

Branioci Kecmanovića, Irina i Borivoje Borović, rekli su da navodi iz optužnice nisu dokazani, zbog čega su tražili oslobađajuću presudu.

Raniju prvostepenu osuđujuću presudu roditeljima Apelacioni sud je ukinuo u novembru 2025. zbog povreda postupka, kada je naloženo novo suđenje.

Pošto je K. K. u trenutku zločina imao 13 godina, ne podleže krivičnoj odgovornosti.

To je „veoma bolna, ali zakonski nepremostiva činjenica", rekao je tužilac tokom iznošenja završnih reči na ponovljenom postupku u Višem sudu.

„To samo po sebi ne znači da niko ne snosi odgovornost za okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

„Naprotiv, upravo zato zakon posebnu odgovornost stavlja na roditelje, kao lica koja imaju zakonsku i moralnu dužnost nadzora, vaspitanja i usmeravanja deteta“.

Ribnikar
EPA

Šta je rekao tužilac?

Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, saopštio je da su zadovoljni osuđujućom presudom, ali je najavio žalbu.

„Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo navode iz optužnice", stoji u Stefanovićevoj pisanoj izjavi.

Dodao je da su „svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali su nezapamćenom tragedijom".

Zbog „teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu će uložiti žalbu.

„Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne", naveo je Stefanović.

Šta se dogodilo 3. maja 2023?

Ribnikar
EPA

Prema optužnici, dečak je do pištolja došao 1. maja 2023. godine.

Napunio je šest okvira sa ukupno 92 metka i stavio ih kod sebe, a zatim ih 3. maja prebacio u ranac i poneo u školu.

U školi je prvo pucao u radnika obezbeđenja, zatim u još tri učenice pre nego što je ušao u kabinet istorije gde je bilo 23 dece, nastavnica i student na praksi.

Ukupno je ispalio 45 metaka, rekao je ranije glavni javni tužilac.

Ubijeni su đaci Ana Božović, Sofija Negić, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski, Katarina Martinović i Adriana Dukić, i čuvar Dragan Vlahović.

Ranjeno je petoro dece i nastavnica istorije.

Sam je pozvao policiju, posle čega je prebačen na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu gde se od tada nalazi.

Suđenje je počelo krajem januara 2024. godine.

Vladimir Kecmanović je prvostepeno bio osuđen na 14 i po godina, a supruga Miljana na tri godine.

Nemanja Marinković, radnik u streljan, osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.

Protiv roditelja dečaka pokrenuto je i više parničnih postupaka na osnovu privatnih tužbi porodica ubijene dece.

Dan posle masovnog ubistva u beogradskoj školi, Srbiju je potresao drugi masovni zločin, kada je tada 21-godišnji Uroš Blažić ubio devetoro i ranio 12 mladih ljudi u selima Dubona i Malo Orašje, između Mladenovca i Smedereva.

On je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora.

Istu kaznu dobio je i njegov otac Radiša Blažić zbog nezakonitog držanja oružja, kojim je zločin i počinjen.

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(BBC News, 06.18.2026)

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