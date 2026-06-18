Lazović (ZLF): Izmenama pravosudnih zakona načinjena velika šteta Srbiji

Beta pre 45 minuta

Opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Radomir Lazović, kopredsednik opozicionog Zeleno-levog fronta (ZLF), danas je ocenio da je izmenama pravosudnih zakona na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića donetim pre četiri meseca, "načinjena velika šteta", ne samo odnosu Srbije sa evropske insitucijama, nego i funkcionisanju domaćeg sudstva i tužilaštva.

"Da li će to biti moguće nadoknaditi u nekom brzom roku - ne znam. Radi se o ozbiljnim slučajevima, suđenjima i procesima koji su otvoreni. Vi ovde vidite da je vlast spremna na sve samo da zaštiti svoje funkcionere da ne bi odgovarali pred sudovima. To je ključna poruka - da će učiniti sve samo da ovde ne vlada vladavina prava", izjavio je Lazović za televiziju N1.

Povodom demantija ministra pravde Nenada Vujića da tekstovi predloga izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koji su poslati Venecijanskoj komisiji nisu isti kao oni koji su upravo pred poslanicima u Skupštini Srbije, Lazović je kazao da ministru ne veruje, te da ga ne bi čudilo da "SNS poturi nešto što nije tačno".

"Evropske integracije su praktično zaustavljene, fond za razvoj je stopiran, Srbija se nalazi na dnu, kada govorimo o evropskim integracijama, reformama i slično. I sad će oni nama da predstave ova neka unapređenja - 'Ne, napravili ste nove probleme koje sada predstavljate kao unapređenja stanja u državi' - to nije nikakvo unapređenje, to su malverzacije", rekao je Lazović.

(Beta, 18.06.2026)