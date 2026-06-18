Novaković (DS): Vučić i SNS nikada više neće pobediti u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Beta pre 20 minuta

Zamenik predsednika Demokratske stranke (DS) Nebojša Novaković izjavio je danas da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) nikada više neće pobediti u Novom Sadu, a ni u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. 

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da na predstojećim izborima očekuje ubedljiviju pobedu u Novom Sadu nego u Beogradu, Novaković je agenciji Beta kazao da bi Vučić trebalo da testira svoju popularnost u širem centru Novog Sada. 

"Vučić se opet javlja sa oboda Novog Sada ne usuđujući se da testira svoju popularnost u ovom gradu na toponimima makar u širem centru. Samouvernost koju emituje može da potkrepi raspisivanjem jednih malih izbora pre velikih pobeda - onih za mesne zajednice, koje je njemu poslušna gradska vlast odložila na neodređeno. Neće biti pobede ni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu koje pominje, jer u svim ovim gradovima su ljudi koji u njima žive unesrećeni, pokradeni i poniženi ljudi od strane kriminalnog režima SNS-a. U Novom Sadu žive isti takvi ljudi, samo što neki od njih 1. novembar nisu preživeli", naglasio je. 

Nema ovde više govora o pobedama, programima, sloganima i procentima, dodao je, "kako bi to voleo zalutali propagandista s periferije grada". 

"Novi Sad kad bude glasao glasaće o pravdi, a glasova će biti više nego ikada do sada i to za studentsku listu i višegodišnje robije kriminalcima koji samo bežanjem od izbora još opstaju na vlasti", ocenio je Novaković. 

Predsednik Vučić kazao je danas da na izborima, kada budu održani, očekuje pobedu u Novom Sadu, ubedljiviju nego u Beogradu. 

"Očekujem pobedu u Novom Sadu, jer sve sem pobede u Novom Sadu, za mene bi bilo ravno porazu. Tako da, toliko o tome kakve rezultate očekujem i šta mislim o svemu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, ali i tamo očekujem pobede. Ja očekujem pobede svuda, jer mislim da je vreme istine došlo", izjavio je Vučić tokom obilaska radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora.

(Beta, 18.06.2026)

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