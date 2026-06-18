Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP) Srbije je na Fejsbuku navelo da je kontrolisano više od 26.000 vozača i da je otkriveno i oko 8.000 drugih prekršaja.

Ta kontrola je obaveljena tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u okviru Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL).

Najavili su da će sutra, u petak, 19. juna, širom Evrope u kontroli saobraćaja biti sprovedena akcija "Alcohol & Drugs Marathon“ s alkometrima i uređajima za otkrivanje psihoaktivnih supstanci ako ih koriste vozači.