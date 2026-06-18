Policija Srbije za tri danas otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Beta pre 1 sat

Policija Srbije je za tri dana isključila iz saobraćaja 623 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 30 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, objavljeno je danas.

Ministarstvo unutrašanjih poslova (MUP) Srbije je na Fejsbuku navelo da je kontrolisano više od 26.000 vozača i da je otkriveno i oko 8.000 drugih prekršaja.

Ta kontrola je obaveljena tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u okviru Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL).

Najavili su da će sutra, u petak, 19. juna, širom Evrope u kontroli saobraćaja biti sprovedena akcija "Alcohol & Drugs Marathon“ s alkometrima i uređajima za otkrivanje psihoaktivnih supstanci ako ih koriste vozači.

(Beta, 18.06.2026)

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