Poslanici u Skupštini o pravosudnim zakonima, slučaju Senjak, sednici o poverenju Vladi

Poslanici opozicije i vlasti izneli su na današnjoj sednici različita mišljenja tokom rasprave o predloženim izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona", ali su deo rasprave bili i nezakazivanje sednice parlamenta o nepoverenju Vladi Srbije, ako i slučaj ubistva u restoranu "27" na Senjaku.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić nešto pre 14 sati, odredila je jednočasovnu pauzu.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević, govoreći o izmeni pravosudnih zakona, navela je da je laž "alat koji neko koristi kako bi pokušao da promeni stvarnost u očima drugih ljudi".

"Ono što juče i danas predstavnici vlasti pokušavaju je baš to - da vam njihovu paralelnu stvarnost prikažu kao istinu. U januaru su izmene pravosudnih zakona opisivali kao fantastične, ali su i ove sada, o kojima raspravljamo, a koje vraćaju stanje na ono pre tih izmena u januaru, takođe fantastične", kazala je Jakovljević.

Navela je da vrlo često ima utisak da ne zna koje izveštaje Venecijanske komisije čitaju predstavnici vlasti, jer ono o čemu oni pričaju, ne stoji u tim izveštajima.

"Ali to je i inače način na koji oni građanima predstavljaju izveštaje tog tipa. Što se tiče Venecijanske komisije, busanje u grudi vlasti kako su sami poslali zahtev toj komisiji - ne pije vodu, jer je vrlo dobro poznata činjenica da svako ko želi da bude članica Evropske unije, prosto zakone mora da pošalje Venecijanskoj komisiji", ocenila je Jakovljević.

Odgovarajući poslanici Jakovljević, ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je u mišljenju Venecijanske komisije navedeno da su te izmene korak ka unapređenju pravosuđa, da to nije "nikakvo vraćanje u nazad".

"Jer da je tako, Venecijanska komisija ne bi davala nikakve komentare ili mišljenja, već bi u svom mišljenju od 24. aprila navela da se sve vrati kao što je bilo pre januara. To se nije desilo i to jasno imate na sajtu Venecijanske komisije", rekao je Vujić.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović ocenio je da predložene izmene pravosudnih zakona treba da ponište ono što je sama vlast uradila u januaru.

"Dakle, vi ste u januaru bacili atomsku bombu na pravosuđe i tužilaštv, Venecijanksa komisija vam je nalupala šamare i rekla da ne može to tako, da ste napravili veliki problem za sistem, pa danas morate da kažete da to u januaru niste mislili ozbiljno i da sve vraćate", naveo je Mitrović.

Optužio je vlast da su građanima Srbije potrošili vreme, odnosno da je potrošeno šest meseci "vrteći se u krug sa izmenama pravosudnih zakona", kojima je urušen ugled Srbije u svetu, a da sada pokušavaju da se "predstave kao spasioci i patriote".

"Znate li šta su posledice vašeg pravosuđa? Posledice su da građani u dve trećine zemalja na svetu, prema međunarodnim merenjima, imaju bolji pristup pravdi nego u Srbiji. I šta vi radite? Umesto da unapređujete sistem, vi pravite haos od sistema i predstavljate se kao reformatori", ocenio je Mitrović.

Ministar pravde Nenad Vujić naveo je da je Venecijanska komisija konsultativno telo, a ne "kaznena ekspedicija", kao i da je u mišljenju o izmenama pravosudnih zakona u januaru navela da su te izmene "korak napred u unapređenju i efikasnosti pravosuđa".

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović je u svom obraćanju navela da su predstavnici vlasti u Skupštini nekoliko puta rekli da sa strane opozicije govore "nikad gori ljudi, nikad gori govori, nikakva rešenja ne postoje".

"I sve mi tako nikad gori ljudi, nikad gori govori, a nekako vi niste hteli sa nama da razgovarate o nepoverenju Vladi. Sa sve tim gorim i lošim ljudima, vi ste u fazonu - toliko su loši da nećemo ni izbore da im damo. Ja još nisam čula za vlast koja kaže za opoziciju i sve aktere da su katastrofa, ali im se još ne raspisuju izbori. Jedna jako sigurna i stabilna vlast", navela je Stojmenović.

Pozvala je i "osobu koja piše zakone koji moraju da se ispravljaju na četiri meseca" da pripremi i reformu policije, dodajući da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ne dolazi na sednice, a da još uvek nema odgovora o slučaju ubistva u restoranu na Senjaku.

"Još nemamo odgovor na pitanje šta načelnik beogradske policije (Veselin Milić) radi sa kriminalcima. Još to nismo čuli. Pa da malo i to reformišete", kazala je Stojmenović.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Mirković, odgovarajući poslanici Stojmenović, kazao je da će "dobiti datum izbora kada ispune tri uslova".

"Da kažete hrabro i smelo da li izlazite imenom i prezimenom na te izbore, kada lično kažete kada ćete samo vi i vaš pokret održati veliki skup i kada kažete ko će biti vaši kandidati za najviše državne funkcije", naveo je Mirković.

Poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) Uglješa Marković naveo da su iznete neistinite tvrdnje prema ministru Dačiću, koji je predsednik SPS, kao i prema Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i policiji.

"Policija je svoj posao (vezano za slučaj Senjak)uradila onog momenta kada je urađen uveđaj i kada su sva lica za koje su postojali osnovi sumnje - lišena slobode. Tog momenta je slučaj preuzelo Više javno tužilaštvo (u Beogradu)", rekao je Marković.

O tome što se Dačić ne pojavljuje u Skupštini, Marković je kazao je ministar bio 22. maja na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, koja je trajala oko pet sati i na kojoj je Dačić odgovarao na pitanja o "Senjaku".

"Što se tiče načelnika Milića, smenjen je kada su se pojavile indicije da je imao nekog učešća u samom delu, a to se utvrđuje, i nalazi se u pritvoru (...) Što se tiče SPS, duboko sam uveren i naših kolega iz vladajuće većine, apsolutno zaštićenih neće biti i našu zaštitu neće imati", tvrdi Marković.