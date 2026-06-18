Pravosudni zakoni i "Mrdićevi zakoni" na dnevnom redu Skupštine Srbije

U Skupštini Srbije nastavljena je vanredna sednica na kojoj će se, između ostalog, raspravljati o izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona, a na početku sednice narodni poslanici postavljali su pitanja nadležnim institucijama.

Narodna poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović postavila je pitanje Vladi Srbije zašto ukida olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, navodeći da je to planirano izmenama Zakona o porezu i dohotku i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Ona je pitala koliko poslodavaca i zaposlenih osoba sa invaliditetom koristi te poreske olakšice.

"Koliko je ova mera do sada obezbedila radnih mesta za osobe sa invaliditetom, odnosno koliko radnih mesta se ovom merom podržalo", upitala je Stojmenović.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas postavio je pitanje Ministarstvu spoljnih poslova da li je izjava poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Marka Atlagića o tome da je Aleksandar Vučić "jedini slobodan vladar u Evropi" pokvarila odnose Srbije sa velikim evropskim državama.

"Da li su tvrdnje gospodina Atlagića da Vladimir Putin nije slobodan vladar, odnosno da je marioneta, uticale na odluku Rusije da neće Srbiji da proda NIS, nego će isti da proda Mađarima, čime se ozbiljno ugrožavaju naši državni interesi? Ne vidim drugo objašnjenje zašto bi Rusija, tako veliki prijatelj Srbije i Srba, donela takvu odluku", rekao je Đilas.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Nenad Milojičić postavio je pitanje ministru finansija Siniši Malom: "Dokle ćete da lažete penzionere i dokle ćete da ih potkradate?"

"Vi ste 2015. doneli protivzakonitu uredbu gde smanjujete penzije za 0,34 odsto na mesečnom nivou, što dovodi do smanjenja penzija od četiri odsto na godišnjem nivou. Vi ste trajno kaznili nekoga ko se zaposlio mlad, sa 18 ili 20 godina, i nije čekao da ga izdržava neko drugi. Da li je to normalno", upitao je Milojičić.

Istakao je da Ministarstvo finansija svakog meseca od penzionera "ukrade" šest milijardi dinara.

"To su na godišnjem nivou 72 milijarde, a otkad je ta mera na snazi, vi ste ukrali 800 milijardi od penzionera", poručio je Milojičić.