Predsedništvo Srbije: Kineski predsednik napisao Vučiću da je spreman za redovnu komunikaciju

"Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili

mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri", navodi se u pismu.

Si je dodao da Orden prijateljstva Kine, koji je uručen Vučiću, predstavlja znak dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između dve zemlje.

"Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa

Vama održavam redovnu komunikaciju i da zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naše dve zemlje", dodaje se u pismu, a navodi u saopštenju Predsedništva Srbije.

Vučić je boravio u Kini od 24. do 28. maja.