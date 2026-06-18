Predsedništvo Srbije: Kineski predsednik napisao Vučiću da je spreman za redovnu komunikaciju

Beta pre 1 sat

Kineski predsednik Si Đinping u pismu srpskom kolegi Aleksandru Vučiću naveo je da pridaje veliki značaj bilateralnim odnosima i da je spreman za održavanje redovne komunikacije, saopštilo je danas Predsedništvo Srbije.

"Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili

mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri", navodi se u pismu.

Si je dodao da Orden prijateljstva Kine, koji je uručen Vučiću, predstavlja znak dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između dve zemlje.

"Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa

Vama održavam redovnu komunikaciju i da zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naše dve zemlje", dodaje se u pismu, a navodi u saopštenju Predsedništva Srbije.

Vučić je boravio u Kini od 24. do 28. maja.

(Beta, 18.06.2026)

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